木蘭風球｜木蘭登陸湛江　天文台料港有猛烈陣風　周四仍狂風雷暴

熱帶風暴「木蘭」影響下，本港連日「橫風橫雨」。天文台預測，木蘭會在今（10日）明（11日）兩日橫過雷州半島及北部灣一帶，移入越南內陸並逐漸減弱，但其外圍雨帶仍會為南海北部及廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。天文台料本港明日本港仍多雲有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。



天文台又預料，下周初高空反氣旋稍為增強，中國東南部天色好轉，下周一（15日）部份時間有陽光；但高空擾動會在下周中期再度為華南沿岸帶來驟雨。



▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



▼8月9日 鯉魚門三家村出現輕微水浸▼



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3號風球至少維持至下午6時

天文台表示，熱帶風暴木蘭已經於廣東省湛江市徐聞縣附近登陸，並開始遠離本港，而在今日正午12時，木蘭集結在香港之西南偏西約450公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，橫過雷州半島。

天文台指，本港多處仍吹強風，3號風球會至少維持至下午6時，當本港風力有跡象減弱時，將會改發一號戒備信號。天文台又指，木蘭的外圍雨帶會間中帶來猛烈陣風，初時離岸海域及高地間中吹烈風，並提醒市民須繼續保持警惕。

澳門下午1時改發3號風球

另外，澳門氣象局於今早7時發出八號東南風球，預料風力將會維持，故八號風球將在上午維持。內地中央氣象台則指，木蘭的中心已於今早10時50分前後在廣東雷州半島沿海登陸，預計木蘭將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。澳門氣象局正午12時更新訊息，預料當地風力將會減弱，將於下午1時改發3號風球。

本港周四仍有大驟雨及狂風雷暴

本港天氣方面，天文台料今日吹強風程度東至東南風，初時離岸及高地間中吹烈風，稍後風勢逐漸緩和。另外，料間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。展望明日仍有大驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，海面亦有有湧浪，市民外出仍要注意天氣變化。

天文台料周日（14日）將短暫時間有陽光，不過有幾陣驟雨；下周一則部份時間有陽光，氣溫亦回升至介乎28至32度。然而天文台預測，高空擾動會在下周中期再度為華南沿岸帶來驟雨。

天文台料本港明日仍多雲有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。（天文台網頁截圖）

▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼

