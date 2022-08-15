天文台料一連五日驟雨及雷暴　今日天氣酷熱上水最高錄35.2度

颱風過後，本港多區錄得高溫。天文台表示，酷熱天氣警告今日（15日）繼續生效，上水今午最高錄35.2度，而濕地公園亦錄得34.6度。

天文台預測，一個低壓區會在未來一兩日影響南海北部，並為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，在明日起，本港將一連五日出現驟雨及雷暴，並在下周二起恢復酷熱，料當天及下周三最高將達33度。



▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



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酷熱天氣警告繼續生效，在今日中午12時20分，今日本港多區錄得高溫，其中上水最高錄35.2度，而濕地公園、元朗公園、大美督亦錄約34度。

▼7月22日 天文台錄得34.9度成最熱「大暑」▼



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天文台預料，一個低壓區會在未來一兩日影響南海北部，並為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，受廣闊低壓槽影響，本週中後期廣東沿岸仍有驟雨。天文台預計，在明日（16日）起，本港將一連五日出現驟雨及雷暴。

下周初天色好轉再現陽光

不過，隨著高空反氣旋在下週初增強，天文台預測華南天色將好轉，在下周一（22日）起，預料日間炎熱或酷熱，下周二及周三（23日至24日）最高氣溫將達33度。