馬鞍風球｜天文台料周二晚掛波　登陸位置未確定　西登或致風暴潮

根據天文台預測，熱帶氣旋馬鞍將增強至強烈熱帶風暴，並在本周四（25日）最接近本港。天文台今日（22日）指出，考慮明晚發出一號戒備信號，惟指各大電腦預報模式均對馬鞍強度預測存在分歧，其中美國及韓國預料，馬鞍在周四將增強至颱風級別，但英國、歐洲料當日只會維持熱帶風暴級別。

天文台又指，目前馬鞍登陸位置仍不確定，但倘若馬鞍採取偏西路徑，香港出現風暴潮的風險會大增。



▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



天文台發表「天氣隨筆」，指熱帶氣旋馬鞍會在明晚（23日）進入香港800公里範圍，並在星期三及星期四（24及25日）靠近廣東沿岸並逐漸增強。

受馬鞍影響，天文台預計本港周三稍後天氣會轉壞，海有湧浪，晚間風勢逐漸增強。星期四風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪，呼籲市民應盡早做好防風防雨的措施，並遠離岸邊。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



各大預報模式對馬鞍的強度預測。（天文台網站）

有模式預測將達至颱風級別

天文台表示，現時南海同時存在著不利和有利馬鞍繼續發展的條件，增添預測的變數。各大電腦預報模式均對馬鞍的強度預測，存在相當分歧。天文台解釋，有部分預報模式預測馬鞍會維持在熱帶風暴級別，亦有模式預測馬鞍會增強至颱風級別。

此外，天文台亦指各大電腦預報模式對登陸的位置亦有差異，部分模式預測馬鞍會在廣東東部沿岸登陸，亦有模式預測較為偏西路徑在廣東西部沿岸登陸，更有模式預測在珠江口附近登陸。

8月22日下午2時的衛星雲圖。（天文台網站）

倘取偏西路徑 現風暴潮風險大增

天文台亦提到，倘馬鞍採取偏西路徑，香港出現風暴潮的風險會大增，若配合天文大潮的時間，低窪地帶的水浸風險不容忽視。