打風｜天文台指熱帶氣旋形成中　中央氣象台路徑圖顯示8.25直撲港

或再有熱帶氣旋吹襲本港。天文台今日（21日）下午表示，位於菲律賓呂宋以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。根據九天天氣預報，周四（25日）及周五（26日）離岸間中6級，即達3號風球的風力。



內地中央氣象台發出預測移動路徑圖，預料熱帶氣旋將先以每小時10至15公里的速度向西偏南方向移動，明日（22日）下午將轉向西北方向移動，強度逐漸增強，本周三（24日）中午前後將移入南海東北部東面，最強可達強烈熱帶風暴級，並向廣東沿海靠近。中央氣象台更料，該熱帶氣旋將於周四傍晚前後在本港東北面的深圳大鵬半島一帶登陸，極之接近本港新界東。



內地中央氣象台8月21日下午發出熱帶氣旋移動路徑圖，預料熱帶氣旋本周三在本港東北面的深圳大鵬半島一帶登陸，極之接近本港新界東。。（中央氣象台圖片）

下午增強為熱帶低氣壓 料周三增至強烈熱帶風暴

內地中央氣象台表示，菲律賓呂宋島以東海面熱帶低氣壓已於今日（21日）下午2時生成，下午5時其中心位於菲律賓馬尼拉東偏北方向大約680公里的海面上，中心附近最大風力有7級。中央氣象台預計，低壓中心將先以每小時10至15公里的速度向西偏南方向移動，明日下午將轉向西北方向移動，強度逐漸增強。

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



根據內地中央氣象台路徑預報，該熱帶氣旋將於本周三增強為強烈熱帶風暴，其後一直向本港方向移動，至周四（25日）傍晚前後在本港東北面登陸，其後強度逐漸減弱。而受該熱帶氣旋，周二（23日）日間至周四南部海區和華南沿海將先後有較明顯的風雨影響。

不過本港天文台則未見更新路徑預報。

▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼

