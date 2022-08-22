風球馬鞍｜天文台考慮周二晚發出一號風球　最新預測或掠過馬鞍山

熱帶氣旋馬鞍今日（22日）下午2時集結在香港東南約1,190公里，根據天文台預測，馬鞍將增強至強烈熱帶風暴，在本周四（25日）最接近本港，最新預報圖路徑圖較今早向西調整，顯示或掠過本港馬鞍山。



天文台下午表示，馬鞍明日（23日，星期二）將進入本港800公里警戒範圍，明晚考慮發出一號風球。



天文台4月22日下午發出的熱帶氣旋馬鞍預測路徑圖顯示，馬鞍有可能掠過香港。（天文台圖片）

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天文台預料，熱帶氣旋馬鞍會在明晚進入南海東北部，星期三及星期四會靠近廣東沿岸並逐漸增強，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。該熱帶氣旋登陸的位置及強度仍然存在變數。隨著高空反氣旋再度增強，本週後期驟雨逐漸減少。

根據天文台4月22日下午發出的熱帶氣旋馬鞍預測路徑圖顯示，馬鞍更可能在馬鞍山上空經過。（天文台圖片）

根據西北太平洋及南海熱帶氣旋名字庫，「馬鞍」由本港提供，代表馬鞍山。天文台下午修訂熱帶氣旋預測路徑圖，比今早向西移動，有可能掠過本港，甚至在馬鞍山上空掠過，較昨晚預測在東北130公里汕尾、或東北約60公里的大亞灣，都明顯有大轉變。

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周四「升級」最接近本港

根據天文台的預測路徑，熱帶低氣壓將在明（23日）起增強至熱帶風暴，直至周四（25日）再「升級」至強烈熱帶風暴，並最接近本港，當日中心附近最高持續風速達每小時90公里。

天文台預測，周四（25日）當日將有狂風大驟雨及雷暴，料北風達5至6級，後轉西南風7級強風，相等於3號信號風速，而離岸及高地更達8級烈風。

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周五轉弱並移離本港

天文台預料，直到周五（26日），該強烈熱帶風暴將減弱至熱帶低氣壓，早上8時已移離本港一帶，當日料間中有狂風驟雨，初時有雷暴，南至西南風吹6至7級，稍後會轉為4至5級。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



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