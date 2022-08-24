馬鞍風球｜天文台料明升級颱風　西南200公里掠港　高地吹暴風

強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，並會在今日（24日）大致移向廣東西部沿岸，逐漸增強。天文台於中午12時40分改發3號風球，稍後時間本港將有狂風驟雨及雷暴，晚上風勢增強，吹清勁至強風，海有巨浪及有湧浪，並會造成風暴潮。天文台預告，今晚6時至9時將改掛8號風球，惟馬鞍登陸時的強度仍然存在變數。

天文台續指，按照現時預測路徑，「馬鞍」會於明早（25日）最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，同時強度會「升一級」增強成為颱風。本港會吹東至東南風烈風，高地吹11級暴風，亦會有密雲、狂風大驟雨及雷暴。

天文台又預料，馬鞍掠港後，周五本港風勢逐漸緩和，大致多雲，有幾陣驟雨。周日(28日)大致天晴酷熱，但會有驟雨，氣溫最高33度。



▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



天文台於11時45分表示，在中午12時，強烈熱帶風暴「馬鞍」集結在香港之東南約440公里，預 料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強，過去數小時，馬鞍穩定地靠近珠江口一帶。天文台於中午12時40分改發3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里 。

天文台指，「馬鞍」相關的外圍雨帶會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，本港入夜後風勢將會迅速增強，會有大浪至巨浪，天文台又預告，將考慮今晚6時至9時，改掛8號風球，呼籲市民遠離岸邊並停止所有水上活動。

澳門下午2時掛3號波

至於澳門氣象局亦預告，會於今日下午2時掛3號風球，預測當地今晚掛8號風球機率為「高」，但掛9號風球的機率為「低」。

馬鞍明「升呢」颱風 料本港高地吹11級暴風

根據天文台的熱帶氣旋移動路徑預測，「馬鞍」將於明早迫近珠江口並最接近香港，並預料屆時會進一步增強成為颱風，中心最高持續風速，達每小時120公里。天文台九天天氣預測亦顯示，預料明日本港吹東至東南風8至9級烈風，高地更達11級暴風級別。稍後時間則吹清勁至強風的南至東南風。

天文台指，受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌，提醒市民盡早完成防風防水浸的措施。

明日有巨浪及有湧浪 周五風勢緩和有驟雨

天文台又表示，預料本港明日密雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。在惡劣天氣下，最高氣區料只有29度。

至於周五（26日）本港風勢逐漸緩和，吹清勁南至東南風，大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪。至於周六部份時間有陽光，吹和緩西南風，有一兩陣驟雨；周日大致天晴，局部地區有驟雨，市區最高氣溫料回升至33度。

隨後一直到下周五（9月2日），本港部份時間或短暫時間有陽光，氣溫在28度至33度之間徘徊。不過下周二至周四（8月30日至9月1日）會有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

▼8月23日 荃灣地鐵站TASTE貨架情況▼



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▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼

