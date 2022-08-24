馬鞍風球／熱帶氣旋馬鞍／8號風球｜根據天文台的分析，熱帶氣旋馬鞍今日將逐漸增強，更會考慮在晚上6時～9時之間改發 8 號烈風或暴風信號。雖然今次天文台很早就預計會掛 8 號風球，不過馬鞍風球的威力未知會否持續到明日早上至中午，打工仔﹑學生哥想第一時間知道明天要否上班﹑上學，就要裝定以下 3 個天氣 App，追蹤颱風路徑。



「AccuWeather」熱帶氣旋路徑預測

「AccuWeather」可以透過 Forecast Eye Path 功能，掌握地區附近的颱風情況，包括最大持續風速﹑最大陣風風速﹑熱帶氣旋路徑預測等等。同時可以透過 RealVue，從太空中看地球的真實視圖，了解雲層變化，可查看即時熱帶氣旋的影響範圍。

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「我的天文台」首選天氣App

最貼近香港天氣情況，以及即時颱風信號的資訊，當然是使用香港天文台的「我的天文台」App。除可以查看分區天氣、氣溫預測、風速、風暴資訊等，還會推送天文台發出的天氣警告，打開通知就能夠第一時間知道重大的天氣變化消息。

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「Windy」圖表睇天氣變化

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比「我的天文台」App方便的是，可以直接放大地圖查看指定區域的天氣情況，特別是想知道該區有沒有下雨，「Windy」會更直接用圖表顯示預測變化。

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天文台未來9日天氣及馬鞍風球預測（天文台官網截圖）

iPhone 自動報天氣

木蘭風球現時未知會否增強至 8 號風球，就算凌晨突然掛 8 號，也有方法一起床就知道即時天氣情況。就是利用 iPhone 內置的「捷徑」App，只要按以下 6 個步驟，就能指令 Siri 在每日鬧鐘暫停後，自動讀出用家所在地的天氣情況，更可以自行設定想知的天氣數據，如溫度﹑體感溫度﹑降雨率﹑濕度等。

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資料來源：天文台