馬鞍風球｜「突然」變8號風球？極速增強有先例　這10號波最經典

【馬鞍風球．8號風球．天文台科普】天文台於二零一二年七月二十四日凌晨強颱風韋森特襲港期間發出10號颶風信號，是一九九九年九月颱風約克襲港以來首次的10號信號。



在第二次世界大戰後過去六十七年期間（一九四六至二零一二），共有十四個熱帶氣旋引致天文台發出10號颶風信號。圖一（見下方圖輯，下同）顯示這十四個熱帶氣旋的路徑。

韋森特迅速增強情形史無前例 點擊了解更多：

+ 6

一九四六年至二零一二年的十三個熱帶氣旋中，以8號或以上信號生效期間計算，四個為超強颱風（最高持續風速為每小時185公里或以上），三個為強颱風（最高持續風速為每小時150-184公里），六個為颱風（最高持續風速為每小時118-149公里）。表一顯示這些颱風的強度及最接近天文台的方向及距離。韋森特是一九四六年至二零一二年導致天文台發出10號颶風信號距離香港最遠的熱帶氣旋。表二比較了韋森特與其他熱帶氣旋襲港時的最高陣風及最低氣壓。

韋森特在南海的移動路徑頗為不尋常，它開始時採取偏西路徑，於二零一二年七月二十二至二十三日在香港東南偏南約350公里處停留約十五小時，然後以西北方向移向華南沿岸。韋森特亦在最接近香港前四十八小時迅速增強，從熱帶風暴增強成為強颱風。這樣迅速增強的情況，以上述熱帶氣旋來說是史無前例。

【相關圖輯】點擊放大重溫上月颱風暹芭襲港情形：

+ 19

自一九一七年起，天文台運作一個以號碼表達的熱帶氣旋警告信號系統以提醒巿民風暴情況。現時警告系統設有1、3、8、9及10號信號，各信號的意義見圖二。在一九七三年以前，警告系統設有1、3、5、6、7、8、9及10號信號，其中5、6、7及8號所警告均為烈風或暴風的風力，即每小時63-117公里（34-63海浬），風向分別為西北、西南、東北及東南（圖三）。為加強公眾了解這四個信號所警告的風力都是一樣，這四個信號於一九七三年分別被8號西北、8號西南、8號東北及8號東南所取代。天文台在此澄清：過去的5號信號等同今天的8號西北信號。

至於9號信號的意義，天文台的熱帶氣旋警告信號系統（圖二）清楚地指出，9號信號是提醒市民本港烈風或暴風風力現正或預料會顯著加強。這個信號是向市民警告具破壞性的風力正在增強，並為發出十號颶風信號起了預警的作用。當9號信號發出時，市民應已完成所有預防措施，切勿外出，並應遠離當風的門窗，以免被隨風吹來的碎片擊中。

天文台的熱帶氣旋警告系統是一個多年來行之有效的系統，目的是減低熱帶氣旋引致的人命傷亡及財物損失。市民應熟習這些信號、其意義及相關的預防措施。

原文：強颱風韋森特作者：香港天文台