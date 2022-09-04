天文台料明早晚溫差達7度　周三跌穿30度　一連7日包括中秋有驟雨

【中秋節天氣】本港天氣踏入9月仍見酷熱。天文台預測，受乾燥的大陸氣流影響，未來兩日仍然晴朗及酷熱，惟日夜溫差亦較大，明日早晚氣溫或相差7度，介乎27至34度。天文台又預料，周三（7日）廿四節氣中的「白露」起，將一連7日有驟雨，到周六（10日）為中秋節，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。



▼2021年9月21日中秋節▼



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明日天晴酷熱 日夜溫差較大

雖然踏入9月，近日本港天氣仍然酷熱，天文台於今早6時45分發出酷熱天氣警告。截至中午12時，天文台錄得32.0度，跑馬地、大美督、上水、深水埗、將軍澳等地，則最高逾32度。天文台表示，一股乾燥的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區相對濕度下降至60%以下，預料今午及今晚天晴乾燥，下午天氣酷熱，吹和緩至清勁西北風。

天文台展望未來一兩日的日間酷熱及乾燥，日夜溫差較大，周三及周四間中有驟雨。根據九天天氣預測，明日間仍然酷熱，氣溫介乎27至34度，即溫差達7度。天文台亦預測下周初天氣乾燥，明日相對濕度最低為40%，惟其後數日將回升至最高95%。

周三跌穿30度 中秋節有一兩陣驟雨

周三為廿四節氣中的「白露」，代表夜間氣溫下降較快，令水氣開始凝結成露水，而早晚溫差亦漸大，故有「白露勿露身」的俗語。天文台正正預測，由本港天氣由周三起轉壞，一連7日有一兩陣至幾陣驟雨，氣溫更跌低30度，為26至29度。

至於周六中秋節當日，氣溫為27至32度，濕度為70至90%，吹東至東北風3級，僅短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，有損市民賞月興緻。

內地中央氣象台預測「軒嵐諾」加強至超強颱風級

至於熱帶氣旋方面，天文台表示，在正午12時，強颱風軒嵐諾集結在濟州之西南偏南約810公里，中心附近最高持續風速為每小時175公里，預料向北移動，時速約18公里，將在今明兩日橫過東海，並移向朝鮮半島一帶。

內地中央氣象台則預測，將以每小時20公里左右的速度向偏北方向移動，強度逐漸加強，最大強度可達超強颱風級，並逐漸向浙江東北部近海靠近，預料今晚至明日清晨，將在浙江近海海面北上，其後開始轉向東北方向移動，趨向朝鮮半島南部到朝鮮海峽一帶。

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