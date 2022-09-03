天文台料9.5日夜溫差達7度　內地氣象台料中期或有1至2個颱風生成

【中秋節天氣】踏入9月，本港天氣仍見酷熱。天文台預測，受乾燥的大陸氣流影響，未來兩三日華南地區普遍晴朗及酷熱；而日夜溫差亦較大，下周一（5日）氣溫或相差7度。天文台又預料，一道廣闊低壓槽會在下周中期為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，下周六（10日）是中秋節，料當日大致多雲，有幾陣驟雨，或難以賞月。



此外，熱帶氣旋「軒嵐諾」已由超強颱風減弱為強颱風，天文台料會在未來一兩日橫過東海，並移向朝鮮半島至黃海一帶。而內地中央氣象台則預測，西北太平洋或南海還將可能有一至兩個颱風生成。



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未來數日天晴酷熱 日夜溫差較大

近日本港天氣仍然酷熱，天文台於今早（3日）6時45分發出酷熱天氣警告，截至中午12時，天文台錄得31.5度，將軍澳、上水及元朗等則最高逾32度。天文台表示，一股乾燥的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣，正午時分，本港相對濕度普遍下降至50%左右。預測今日天晴乾燥，下午酷熱；吹和緩至清勁北至西北風，風勢有時疾勁。

展望未來兩三日大致天晴及酷熱，日夜溫差較大。根據九天天氣預測，料下周一日間酷熱，氣溫介乎27至34度，即溫差達7度。天文台又料下周初天氣乾燥，下周一相對濕度預測最低為40%。

天文台預測，受乾燥的大陸氣流影響，未來兩三日華南地區普遍晴朗及酷熱，日夜溫差較大。（天文台網頁截圖）

下周三「白露」天氣漸轉不穩 中秋節多雲有驟雨

天文台又預料下周中期起間中有驟雨。下周三（7日）為廿四節氣中的「白露」，代表夜間氣溫下降較快，令水氣開始凝結成露水，而早晚溫差亦漸大，故有「白露勿露身」的俗語。天文台又預測下周三起天氣漸轉不穩，將間中有驟雨及雷暴。而至下周六中秋節則同樣大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫則介乎27至31度，市民或難以賞月。

內地中央氣象台預測西北太平洋或南海可能有一至兩個颱風生成

熱帶氣旋方面，天文台指在正午十二時，強颱風軒嵐諾集結在台北之東南偏東約360公里，預料向北移動，時速約14公里，橫過台灣以東海域，並移向朝鮮半島至黃海一帶，下周二（6日）掠過濟州島。

內地中央氣象台則預測，軒嵐諾將以每小時15公里左右的速度向北偏西方向移動，今日間移入東海海面，或再次發展為超強颱風，並逐漸向浙江東北部一帶沿海靠近。至明日（4日）晚間將在浙江近海海面轉向東北方向移動，趨向朝鮮半島南部到日本本州島一帶沿海。中央氣象台的中期預報又料，西北太平洋或南海還將可能有一至兩個颱風生成。

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