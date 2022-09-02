8月三熱帶氣旋逼港　天文台曾發今年第二個8號風球　雨量較正常高

8月剛過，天文台今日（2日）回顧上月天氣，形容為：「多雨的8月」。天文台指，上月總雨量為614.8毫米，較正常值453.2毫米多約36%。不過本年首八個月的累積雨量為1,827.8毫米，仍較同期正常值1,921.5毫米約少5%。

另外，上月共有三個熱帶氣旋逼近本港，包括熱帶風暴「木蘭」及強烈熱帶風暴「馬鞍」，當中馬鞍更令天文台發出今年第二個8號烈風或暴風信號。



▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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天文台表示，主要受與南海北部的熱帶氣旋活動相關的降雨影響，本港今年8月較正常多雨，全月總雨量為614.8毫米，較正常值453.2毫米多約36%。

氣溫方面，8月平均氣溫為28.8度，與正常值28.7度相約。由於7月出現破紀錄的高溫天氣，今年本港6月至8月的夏季遠較正常炎熱，平均氣溫達29.2度，是有紀錄以來同期的其中一個第四高。

▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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8.3熱帶低氣壓迫港 天文台曾發1號風球

熱帶氣旋方面，8月共有三個熱帶氣旋逼近本港，令天文台要發出熱帶氣旋警告信號。當中8月3日晚上一個低壓區在南海東北部發展為熱帶低氣壓，並向西北偏西移向珠江口以東一帶。該熱帶低氣壓在惠東沿岸登陸後，於8月4日下午在廣東內陸減弱為一個低壓區。

受該熱帶低氣壓及其殘餘的低壓區影響，3日至5日本港大致多雲，間中有大驟雨及狂風雷暴。這三天期間本港普遍錄得超過100毫米雨量，東部地區的雨量更超過200毫米，天文台在3日晚上10時10分更發出1號戒備信號。而在有雨的情況下，5日天文台氣溫下降至該月最低的24.5度。

▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼



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「木蘭」風暴天文台曾掛3號風球

另外，受南海中部的一個低壓區影響，8日本港轉為大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。該低壓區在9日清晨逐漸發展為熱帶低氣壓，其後命名為木蘭。天文台指木蘭大致向北移動並在當日日間增強為熱帶風暴，隨後轉向西北移動。木蘭掠過海南島東北部及雷州半島南端後，10日晚上進入北部灣，翌日在越南北部登陸及在內陸減弱為低壓區。

受木蘭影響，本港9日及10日本港風勢頗大，這兩天木蘭的外圍雨帶亦為本港間中帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴，本港普遍地區共錄得超過100毫米雨量，大嶼山部分地區的雨量更超過200毫米。天文台亦在9日早上11時25分發出3號強風信號。

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



▼8月24日中午 「馬鞍」逼近天文台發出三號風球▼



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強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港期間 天文台曾發今年第二個8號風球

至於上月21日，一個低壓區在呂宋以東海域發展為熱帶低氣壓，其後命名為馬鞍。23日早上馬鞍逐漸增強為強烈熱帶風暴並橫過呂宋北部。馬鞍當晚進入南海東北部後，翌日大致採取西北路徑橫過南海，移向廣東西部沿岸。25日早上馬鞍在茂名附近登陸，並減弱為熱帶風暴。

受馬鞍前沿的下沉空氣影響，24日初時本港大致天晴及酷熱。隨着馬鞍靠近，當日稍後本港天氣轉為多雲，風勢明顯增強，天文台當晚發出本年度第二個8號烈風或暴風信號。24日晚上及25日初時本港普遍吹強風至烈風，離岸及高地間中吹暴風。隨着馬鞍遠離本港及於內陸逐漸減弱，25日日間本港風勢迅速緩和。當日馬鞍的外圍雨帶亦間中為本港帶來狂風大驟雨，多處地區錄得超過50毫米雨量。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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▼8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼

