天文台錄35.3度打破九月最高溫紀錄 預測中秋節三日連假有驟雨
撰文：王潔恩
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天文台預料，本港明日（6日）天氣酷熱及乾燥，最高氣溫達34度，其中上水更將達36度。而在今日下午二時半，天文台總部錄得35.3度，是1884年有記錄以來九月最高溫，打破1963年的舊紀錄。
不過，酷熱過後，本港將會迎來多天驟雨，估計在周三（7日）起，將會一連八日有驟雨，當中包括中秋節的三日假期，其中中秋正日（10日）及周一（12日）日間只得短暫時間有陽光，市民外出前要多留意天氣。
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將軍澳、大埔今日最高35度 破59年來紀錄
酷熱天氣警告現正生效，本港今日氣溫介乎28至34度。不過，有個別地區氣溫更高，其中上水最高達36度，而將軍澳、大埔、打鼓嶺亦達35度。
而截至今日下午二時半，天文台總部錄得35.3度，是1884年有記錄以來九月最高溫，打破1963年的舊紀錄。
天文台預料，乾燥的大陸氣流會在明日為華南帶來持續普遍晴朗及酷熱的天氣，預測本港明日日間酷熱及乾燥，上水最高更達36度。
一連八日有驟雨
同時，一道廣闊低壓槽會為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，隨著該廣闊低壓槽遠離，本週後期沿岸地區驟雨減少。
天文台估計，在周三（7日）起，本港將一連八日有驟雨，包括周六（10日）的中秋節，當日將大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。而中秋翌日及周一（11至12日），預料將繼續有幾陣驟雨。
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軒嵐諾將演變成溫帶氣旋
此外，天文台表示，超強颱風軒嵐諾在上午10時集結在濟州之西南偏南約410公里，料今日將橫過東海，中心附近最高持續風速達每小時185公里。
軒嵐諾明日會移向朝鮮半島一帶，並逐漸演變成溫帶氣旋。
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