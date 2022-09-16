中西區、荃灣等十區空氣質素健康指數錄10+爆錶　健康風險嚴重

本港空氣近日持續混濁，據環保署截至今午（16日）3時半的空氣質素健康指數，15個一般監察站中，之中有10個錄得10+「爆錶」，即對健康風險為嚴重級別，包括中西區、南區、荃灣、元朗、屯門及東涌等。環保署預料今日至下周一（19日）一般及路邊監測站的健康風險級別或會達到高或以上水平。



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根據環保署空氣質素健康指數，15個一般監察站中，有10個達到「爆錶」的10+嚴重級別，其餘均為9至10的甚高級別；至於三個路邊監測站，包括銅鑼灣、中環及旺角，亦錄得10的甚高級別。

10個「爆錶」監察站，包括中西區、南區、深水埗、葵涌 、荃灣、元朗、屯門、東涌 、大埔及北區，其中荃灣錄得的污染數據相當驚人，其過去24小時的每小時二氧化氮濃度達到81.8微克/立方米、PM2.5亦達71.5微克/立方米、臭氧則達279.7微克/立方米。

▼9月13日 中區等五區空氣質素達「10+」嚴重級別▼



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元朗亦情況嚴重，其過去24小時的每小時二氧化氮濃度達到76.7微克/立方米、PM2.5亦達68.7微克/立方米、臭氧則達329.2微克/立方米。

環保署表示，本港今日至下周一普遍晴朗及持續酷熱，風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升，預料影響本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，今日及隨後數日一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

截至今午2時的空氣質素健康指數。（環保署截圖）

根據相關指引，若達到10+嚴重級別，心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者應避免戶外體力消耗及避免在戶外逗留，特別在交通繁忙地方，一般市民亦應盡量減少該些活動。所有戶外工作僱員的僱主，應評估戶外工作風險，授取適當預防措施等。

▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼

