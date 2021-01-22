煙霞籠罩天藍地灰　天文台拆解「隱形結界」導致　空氣污染惡化

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-22 14:50

本港今日（22日）天晴和暖，九龍城高逾28度。然而望出窗外未見藍天，只見白濛濛一片。天文台解釋，本港今早風勢輕微，部分地區能見度曾降至5,000米以下。從「高空氣象觀測」的數據所見，今早大氣低層出現「逆溫層」，即氣溫隨高度增加反而上升，顯示大氣較為穩定，空氣中的懸浮粒子較難擴散，有利煙霞產生。天文台又形容，逆溫層有如「隱形結界」，常出現於晴朗微風的冬天晚上。 而空氣質素方面，環保署預料今、明（23日）兩日一般及路邊監測站的健康風險級別將達至「甚高」或以上水平。籲市民應減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間。

空氣質素健康指數將達甚高或以上水平

從天文台太平山自動氣象站的實時攝影機相片所見，由早上約7時起，煙霞籠罩維港兩岸，最高位置比大帽山及大老山等為矮，形成有如「雲海」景象，呈現出上面蔚藍、下面灰白的罕見景致。兩岸的高樓被煙霞覆蓋，只隱約辨識到大廈形狀。至早上約10時，情況更明顯，煙霞完全遮蔽維港，攝影機中只見灰濛濛一片。至下午1時許，煙霞仍未退去。

參考環保署「空氣質素健康指數」網頁，本港今日部分時間有陽光，吹微風，不利污染物擴散，背景污染水平較正常為高，預料今、明（23日）兩日一般及路邊監測站的健康風險級別將達至甚高或以上水平。根據天文台預測，星期日東至東北風將增強，預料屆時空氣污染會得到改善。

今日下午天晴溫暖，普遍20度以上，九龍城自動氣象站錄得28.3度。 (天文台圖片)

微弱致出現明顯下冷上暖現象

天文台表示，根據今日早上8時的高空氣象觀測，顯示海拔約200至450米之間出現「逆溫層」。根據天文台網頁解釋，在大氣層底部，氣溫一般會隨高度增加而下降。然而在實際大氣環境中，有時高度增加時氣溫反而上升，這種倒置的溫度結構被稱為逆溫層。

而逆溫層有如「隱形結界」，常出現於晴朗微風的冬天晚上，由於缺乏雲的遮蔽，地球表面熱量能自由散發到大氣外，並令接近地面的空氣溫度迅速下降。微弱的風力減少了下層已變冷的空氣，與上層仍較暖的空氣互相混合，以致出現了明顯下冷上暖的逆溫現象。這種輻射逆溫層通常在黎明前出現，並隨著日出帶來的增溫而消失。

▼1.12雪白大帽山▼

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逆溫層空氣「猶如給一幅被覆蓋住」

天文台又指，逆溫層出現時，下面的空氣較冷較重，不會無故向上升；上面的空氣較暖較輕，亦不會自然地下沉。缺乏垂直運動趨勢的空氣十分穩定，難以形成對流。處於逆溫層下的空氣就「猶如給一幅被覆蓋住」，不容易逃離到高空去。當有細微的塵粒排放到空中，便會積聚起來，揮之不散，慢慢形成煙霞天氣，使能見度降低。

另一方面，在春天時，逆溫層卻能帶來美麗的雲海景緻。春天香港受暖濕海洋氣流影響，地面吹輕微東至東南風，逆溫層阻礙雲層向高空發展，有利於層狀雲的形成。只要逆溫層維持在山頂以下，雲比山矮，就能看到騰雲駕霧般仙境一樣的景色。