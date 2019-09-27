東涌屯門空氣污染指數達10+嚴重級別　環保署料污染持續數日

空氣質素欠佳，今日（27日）本港出現灰濛濛一片。環境保護署表示，上午起錄得較平常為高的空氣污染水平，截止下午5時，屯門及東涌的空氣質素監測站空氣質素健康指數錄得「10+」，即健康風險達嚴重水平，多個污染物濃度亦超標。環保署預測，未來數日空氣質素健康指數亦比平常高，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。

環保署預測未來數日空氣質素健康指數亦比平常高。（資料圖片／羅國輝）

環保署指，本港受高污染背景氣流及晴朗天氣的持續影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。除了屯門及東涌錄得健康風險達嚴重，荃灣、元朗及大埔空氣質素健康指數亦為「10」，健康風險為甚高。深水埗、葵涌、沙田及旺角空氣質素健康指數則為「9」，健康風險同為甚高。

另外，屯門及東涌多項污染物濃度亦超標，如由下午3時開始，2個地區的臭氧濃度高於環保署每立方米160微克的標準，最高更超標1倍。

環保署提醒市民盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間。（資料圖片／林若勤攝）

香港天文台預測，未來數天的天氣仍然大致天晴及吹輕微至和緩的東至東北風，環保署就預料在風勢增強之前，空氣污染仍會維持在較高的水平。署方又提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，一般市民亦應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間。