奧鹿風球｜熱帶氣旋命名奧鹿　天文台料9.26升呢強烈熱帶風暴掠港

中秋過去繼續打風，位於菲律賓以東海域的熱帶風暴已正式命名為奧鹿。天文台預測，熱帶氣旋奧鹿的增強速度將會加快，會較早前預測提早一日，在下周一（26日）增強為強烈熱帶風暴，料當日亦是奧鹿最接近香港之時，料在本港500公里範圍外掠過。



天文台傍晚更新熱帶氣旋預測走向，該熱帶風暴正式命名為奧鹿。對比較早前的路徑預測，天文台料奧鹿增強速度會加快，將提早一日、即下周一增強為強烈熱帶風暴，當日亦是奧鹿最接近香港之時，屆時奧鹿的中心附近最高持續風速可達每小時90公里。

天文台又預料，隨奧鹿移入南海，下周二（27日）風力進一步增強，並向內陸移動，中心附近最高持續風速增至每小時105公里，隨後一日風勢開始減弱，並回復至熱帶氣旋，中心附近最高持續風速亦會減至每小時65公里。

▼8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼



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天文台稱，熱帶氣旋奧鹿會在未來一兩日大致移向呂宋北部一帶，並在下周初至中期橫過南海中至北部及逐漸增強，同時受東北季候風的共同影響下，南海北部及廣東沿岸風勢仍然頗大及有驟雨。而一個廣闊低壓區會在下週中至後期為南海帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。

「奧鹿」命字由南韓提供

翻查資料，奧鹿為南韓提供的熱帶風暴名稱，是一種生性善良、體積細小，生活在森林荒野的鹿隻，2004年、2011年、2017年及2022年均有以奧鹿命名的熱帶風暴或颱風。

此外，另一個熱帶氣旋塔拉斯正集結在大阪以南約270公里，預料向東北移動，時速約26公里，預料會在今明兩日大致移向日本本州。

▼8月25日 8號風球上午生效時鯉魚門情況▼



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▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼

