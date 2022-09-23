打風｜天文台料熱帶風暴將增強　另一低壓區或10.1逼港500公里

踏入9月底，或再有熱帶氣旋逼近本港，南海更可能出現「風接風」情況。天文台預測，位於菲律賓以東海域的熱帶風暴，會在未來一兩日大致移向呂宋北部一帶，並在下周初至中期橫過南海中至北部，並逐漸增強或「升呢」成強烈熱帶風暴。同時受東北季候風的共同影響下，下周一（26日）及二（27日）廣東沿岸風勢仍然頗大，以及有幾陣狂風驟雨。



另外，天文台預料另一個廣闊低壓區，會在下周中至後期為南海帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。根據歐美預報系統預測，下周南海的低壓區將大致移向海南島一帶，下周五（30日）以及下周六（10月1日）國慶假期，或逼近本港500公里範圍。美國預報更預料，該低壓區有機會發展成熱帶氣旋，將達強烈熱帶風暴程度。



▼8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼



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熱帶風暴下周一最接近本港 約於500公里範圍內掠過

天文台表示，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，在今日（23日）正午12時，該熱帶風暴集結在馬尼拉之東北偏東約1,210公里，中心附近最高持續風速為每小時65公里。

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，預料該熱帶風暴向西移動，時速約18公里，未來一兩日大致移向呂宋北部一帶，下周一最接近本港，約於500公里範圍內掠過。強度方面，天文台料該熱帶風暴將於下周二增強為強烈熱帶風暴。

下周末受另一個廣闊低壓區影響 本港離岸風力達三號風球程度

天文台又預料，另一個廣闊低壓區會在下周中至後期，為南海帶來不穩定天氣，但指其發展存在變數。根據九天天氣預報，料下周六及日（10月2日）離岸風力間中6級，即達三號風球風力。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



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歐美預報系統料熱帶風暴或再「升呢」成颱風

另外，根據美國全球預報系統（GFS）預測，熱帶氣旋形成後一直向西移動，大致越南峴港一帶，料下周一至下周二最接近本港，不過仍有一段距離。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則料，該熱帶氣旋形成後將掠過海南島，下周二於越南登陸。至於強度方面，GFS及ECMWF料該熱帶氣旋海平面中心最低氣壓為978 hPa，即達颱風下限程度。

美預報預測下周末的低壓區 或發展成強烈熱帶風暴

另外，GFS及ECMWF同樣預測，下周三（28日）至四（29日）南海有另一個低壓區生成，料下周六掠過海南島後，在越南河內一帶登陸。兩個預報同樣料該低壓區於下周五至六最接近本港，不過強度預測則有分歧，GFS料該熱帶氣旋環流較大，達強烈熱帶風暴程度；ECMWF則料僅維持低壓區程度。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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周末風勢頗大 下周一及周二離岸吹6級風

本港天氣方面，天文台指華東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風的補充會在今晚抵達華南沿岸，受其影響，周末期間華南沿岸地區風勢頗大。料今日下午部分時間有陽光，天氣炎熱；今晚大致多雲，有一兩陣驟雨。吹微風，今晚吹和緩至清勁偏東風。

展望未來數日風勢頗大，明早（24日）短暫時間有陽光，初時有幾陣驟雨，市區氣溫介乎26至31度。天文台又料，下周一及周二有幾陣狂風驟雨，離岸風力達6級，即三號風球風力。