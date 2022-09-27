奧鹿風球｜超強颱風700公里外掠過　強列季候風帶來強風及秋意

受東北季候風影響，本港今日天氣明顯轉涼。天文台表示，強颱風奧鹿已增強為超強颱風，在正午十二時，超強颱風奧鹿集結在西沙之西南偏南約190公里，預料向西移動，時速約18公里，並在今明兩日移向越南中部，隨後移入中南半島內陸並逐漸減弱。至於另一個廣闊低壓區，會在本周後期至下周初帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。



（資料圖片／盧翊銘攝）

天文台表示，在正午十二時，超強颱風「奧鹿」集結在西沙之西南偏南約190公里，預料向西移動，時速約18公里，移向越南中部。按照預測路徑，預料向西移動，時速約18公里，移向越南中部，並在今明兩日移向越南中部，隨後移入中南半島內陸並逐漸減弱。截至上午八時，「奧鹿」在香港西南偏南約780公里，對香港的直接威脅不大。

截至上午八時，「奧鹿」在香港西南偏南約780公里，對香港的直接威脅不大。（天文台截圖）

本港今日大致多雲，有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地吹強風。

中秋過後終漸見秋意，強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過四十公里，陣風間中達烈風程度 。

本港今日大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地吹強風。展望未來九日天氣，明日廣東沿岸風勢頗大，大致多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎在27至32度。（天文台截圖）

天文台預計，明日廣東沿岸風勢頗大，大致多雲及有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，氣溫介乎在27至32度。

另外，天文台預料，一個廣闊低壓槽會在本週中期至週末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，預料高空反氣旋會下週初至中期逐漸增強，華南地區漸轉天晴炎熱。

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