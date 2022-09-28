十一國慶天文台料有驟雨　重陽節登高遇炎熱天　三區酷熱上水35度

十一國慶將近。天文台表示，一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來驟雨，預料國慶日當日只得短暫時間有陽光，料有幾陣驟雨，其中本港多區的降雨概率達六成。在下周二重陽節（10月4日），天文台估計當天大致天晴，日間炎熱，有個別地區氣溫最高將達35度，前往拜山的市民要注意防暑。



▼2021年10月1日國慶日▼



天文台表示，東北季候風會在未來數天繼續影響廣東沿岸，同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來驟雨。

周四起一連五日驟雨 10.1短時間有陽光多區降雨率達6成

根據九天天氣預測，由明日起，料本港將一連五日有驟雨。其中在國慶日（10月1日），當日氣溫介乎27至31度，料短暫時間有陽光，並有幾陣驟雨，多區的降雨概率達6成，包括黃竹坑、西貢、沙田、大埔、屯門等。

（天文台網站）

重陽節日間炎熱 上水最高35度

天文台亦預測，高空反氣旋會在下週初至中期逐漸增強，華南地區漸轉大致天晴及炎熱，預料下周一及重陽節（10月3日及4日）本港日間炎熱。

當中在重陽節，天文台預料當日大致天晴，氣溫約27至32度。不過，有個別地區氣溫較高，上水料最高將錄35度，而打鼓嶺、流浮山亦達34度。

▼2021年10月14日 颱風後的重陽節拜祭人流大減▼



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此外，天文台預料熱帶氣旋奧鹿會在今明兩日橫過中南半島，並逐漸消散，估計明日將會會由現時的颱風級別，減弱為熱帶低氣壓。