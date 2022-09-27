港東北95公里惠州對開海域3.2級地震　天文台收百市民報告

天文台今晩（27日）晚上8時11分表示，地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。而據香港天文台的初步分析，今日晚上7時55分中國東南部近岸發生一次3.2級地震，震中位於北緯22.50度，東經115.07度附近，即香港之東北偏東約95公里。根據中國地震台網，廣東惠州市惠東縣海域錄得3.2級地震。



市民報告清水灣及西環受到震動

天文台表示，有市民向天文台報告表示感到這次地震。而在天文台Facebook中，有市民留言指在清水灣及西環亦感受到震動。根據中國地震台網，廣東惠州市惠東縣海域錄得3.2級地震。

懸掛物件擺動 門、窗、碗碟發出響聲

香港天文台其後表示，接獲超過一百名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV（四）度，即懸掛的物件擺動，類似大型貨車駛過的振動，震盪感如大鐵球撞牆。而停放著的汽車擺動，門、窗、碗碟亦會發出響聲；緊靠的玻璃及陶瓷器皿叮噹作響。更甚時，木板牆和框架會發出吱吱聲。