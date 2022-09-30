廣闊低壓槽帶來驟雨雷暴　天文台料雨天持續到10.3　重陽回復晴天

即將踏入十月，本港天氣仍然反覆，天文台今早10時25分發出黃色暴雨警告信號，截至下午1時仍然生效，即廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨。

天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預料有雨的天氣將持續到下周一（10月3日），至周二（10月4日）重陽節才回復天晴酷熱。



▼9月30日 黃雨下市面情況▼



受大雨影響，本港今日較清涼，最低氣溫約攝氏26度。天文台預料下午至今晚多雲有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風，展望明日（10月1日）國慶日仍有幾陣驟雨。

天文台指，一道廣闊低壓槽會在明日（10月1日）繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。隨高空反氣旋逐漸增強，下周初華南地區漸轉天晴及炎熱，預料一股東北季候風會在下周中後期影響華南沿岸，區內風勢頗大。

天文台於今早10時25分發出黃色暴雨警告，多區錄得超過30毫米雨量。根據11時45分的過去一小時雨量圖，石崗一帶雨量較多，達到每小時40毫米或以上。

國慶日大致多雲有驟雨 下周二重陽天晴最高33度

至於九天天氣方面，天文台預料明日國慶日大致多雲、有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。有雨天氣會持續至下周一（10月3日），周二重陽節回復天晴、日間酷熱，最高氣溫重上攝氏33度。至下周三（10月5日）起又再會有幾陣驟雨。

▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼

