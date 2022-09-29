天文台料下午及晚間有幾陣狂風雷暴　十一國慶有雨　重陽天晴酷熱

本港天氣不穩，即將踏入10月仍時晴時雨。天文台表示，偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雷雨帶正影響南海北部，本港今早（29日）多區錄得約10毫米雨量。

天文台預料，未來一兩日本港仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，十一國慶亦有雨。下周初漸轉天晴，周二（4日）重陽節天晴酷熱，至周中又再有驟雨，市民出門記得帶備雨傘，以免淋濕。



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天文台表示，偏東氣流會在未來兩三日繼續影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來驟雨，預料高空反氣旋會在下周初逐漸增強，華南地區漸轉天晴及炎熱。而一股東北季候風會在下周中後期影響華南沿岸，區內風勢頗大。

（天文台網頁截圖）

今早本港多區有雨，早上亦比較清涼，最低氣溫為攝氏25度，最高氣清溫為30度。天文台預料今日下午及晚間大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風；明日（30日）大致多雲、有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎26至30度。

即將踏入10月，迎來十一國慶及重陽節兩日「紅日」，不少市民或打算外出郊遊。不過，根據天文台九天天氣預報，本港未來數日天氣仍然不穩定，除明日（30日）多雲有雨外，後日、即十一國慶當日，亦大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

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有雨天氣一直持續到下周一（3日），至周二（4日）重陽節就回復天晴、日間酷熱，重陽當天料最高氣溫達攝氏33度，故市民國慶出遊、重陽登高，要按天氣變化，帶備雨具或防曬用品。

（天文台網頁截圖）

熱帶氣旋方面，天文台表示，在今日正午12時，熱帶風暴洛克集結在沖繩島之東南偏東約420公里，預料向東北移動，時速約16公里，橫過日本以南海域。

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