驟雨天氣持續至下周一　天文台料重陽酷熱達33度　今午驟雨雷暴

今日（1日）是十一國慶日，天文台預料下午及今晚大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，並預料驟雨天氣維持到下周一（3日），下周二（4日）重陽節則預料天晴酷熱，最高氣溫達攝氏33度。

天文台又指，預料東北季候風會在下周中後期持續影響華南沿岸，區內風勢頗大，屆時東風將增強，多日離岸吹6級風。



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天文台表示，一度廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，同時受高空反氣旋影響，中國東南部普遍晴朗，預料本港下午至今晚大致多雲，下午短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，吹和緩至清勁偏東風。

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重陽節大致天晴日間酷熱 上水或達36度

下周二是重陽節，一般打工市民若請下周一的一天假期，可「自製」四天長假。天文台預料，明日周日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，下周一大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間炎熱；至於下周二重陽節假期大致天晴，日間酷熱，最高氣溫重上攝氏33度。根據天文台的自動分區天氣預測，重陽當日下午，上水或進一步升溫至36度。

天文台表示，隨著高空反氣旋逐漸增強，未來兩三日華南地區漸轉天晴及炎熱，預料東北季候風會在下周中後期持續影響華南沿岸，區內風勢頗大。

(天文台網頁截圖)

根據天文台的9天天氣預報，料周二重陽節後，本港其後5天均可能有一兩陣驟雨，下周三部份時間有陽光，有幾陣驟雨、日間炎熱。

天文台續指，因東風增強，會由原來2級微風漸轉為4至5級和緩至清勁的東風，晚上離岸間中吹6級強風；下周四起短暫或部份時間有陽光，並有一兩陣驟雨。