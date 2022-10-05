季候風影響　天文台料下周二最低23度　周六寒露上水溫差達9度

本港天氣反覆，昨日（4日）重陽節天文台錄得33.5度高溫，創下最熱重陽節紀錄後，迎來連日驟雨天氣。天文台表示，一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸，同時驟雨正影響該區，預料本港今日（5日）大致多雲，有一兩陣驟雨，而未來兩三日有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。根據天文台的9天天氣預測，驟雨天氣更將持續至下周一(10日)。



周六（8日）為廿四節氣中的寒露，代表深秋的到來，天文台預料當日市區氣溫介乎26至30度，不過新界部份地方日夜溫大，根據自動分區天氣預測，上水早晚溫差最高達9度。而下周東北季候風補充，天氣將會轉涼，最低氣溫降至23至24度。



▼9月30日 天文台早上及晚上發出黃色暴雨警告▼



天文台表示，受東北季候風影響，廣東沿岸今明兩日風勢較大，未來兩三日有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。根據9天天氣預測，天文台預料，連日吹東風或東北風4至5級，部份日子離岸間中吹6級風。

天文台預料，今日大致多雲，有一兩陣驟雨，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東風，今晚離岸間中吹強風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，氣溫稍為下降，氣溫介乎26至30度，日間短暫時間有陽光。

(天文台網頁截圖)

周六上水日夜溫差達9度 最低24度最高料達33度

天文台又預料，一股乾燥的東北季候風補充會在下周初至中期影響華南，區內漸轉天晴，早晚較涼，日夜溫差較大。天文台預報資料顯示，下周氣溫將進一步轉涼，下周一(10日)最低氣溫降至24度，下周二(11日)最低氣溫進一步降至23度。

周六為廿四節氣的「寒露」，天文台預料當日市區氣溫介乎26至30度，不過新界部份地方日夜溫大，根據自動分區天氣預測，上水早晚溫差最高達9度。