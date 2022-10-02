獵戶座流星雨今起劃破夜空　天文台預測多雲　10.21最佳觀星夜

「獵戶座」流星雨踏入活躍期，由今晚（2日）起至11月7日，有機會於本港夜空「上演」。不過，天文台預測今日局部地區有驟雨，晚間大致多雲，未來九日受東北季候風影響，持續驟雨及有雲，即使抬頭也未必見到流星。



雖然如此，太空館預計10月21日（周五）為「獵戶座」流星雨高峯期，最佳觀星時段為深夜至凌晨，估算每小時會有20粒流星劃破長空，屆時可約定至親摯友，「陪你去看流星雨落在這地球上」。



「獵戶座」流星雨在今日至11月7日為活躍期。（太空館圖片）

根據太空館預測，「獵戶座」流星雨在今日至11月7日為活躍期，10月21日進入高峯期，當晚觀星條件良好，最佳觀星時段為晚上10時30分至翌日凌晨4時，估算天頂每小時出現率為20。

天文台九天天氣預測。（天文台截圖）

下周氣溫下降 最低24度

天文台預測今日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。

隨着高空反氣旋逐漸增強，未來一兩日華南地區漸轉天晴酷熱。而一股東北季候風會在周三抵達廣東沿岸，本周中後期風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。預料一股東北季候風補充會在下周初影響華南，氣溫界乎24至30度。

▼9月30日 天文台早上及晚上發出黃色暴雨警告▼

