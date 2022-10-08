東北季候風補充帶來秋意　天文台料下周二降至22度　日夜溫差大

今日（8日）是二十四節氣中的寒露，預示深秋已至。雖然今日天氣仍然較熱，最高氣溫達攝氏31度，但天文台表示，一股較涼的東北季候風補充會在明晚（9日）至下周一（10日）早上抵達華南沿岸，料屆時氣溫下降。下周二（11日）市區最低氣溫料降至22度，日夜溫差較大，秋意漸濃。



天文台表示，一股較涼的東北季候風補充會在明晚至下周一早上抵達華南沿岸，預料下週區內普遍晴朗及乾燥，早晚較涼，日夜溫差較大，同時有驟雨正影響南海北部，預測今日下午部份時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。

天文台在網誌「天氣隨筆」中提到，由於該股乾燥東北季候風補充，將在明日至下周一抵華南沿岸，預料下周一及周二早上氣溫會下降至攝氏22至23度，下周天晴乾燥，早晚較涼，日夜溫差較大。

伴隨東北季候風的乾燥氣團 下周為華南帶來晴天

天文台又說，受東北季候風影響，廣東沿岸過去兩三日風勢較大，但天氣仍然炎熱，從電腦模式的預報圖可見，與季候風補充相關的較涼空氣會在星期日晚至星期一早上抵達華南沿岸，氣溫將會下降，即代表秋意終於到來。根據最新概率預報顯示，下周一早上的氣溫會下降至約23度，此外，伴隨東北季候風的乾燥氣團亦會在下周為華南帶來晴天，該區日夜溫差因此會較大。

終於踏入秋季，天文台指副熱帶高壓向南移動，有一段時間會覆蓋華南至南海北部，進入南海的熱帶氣旋便會向西橫過南海中至南部，與華南沿岸保持一定距離。而概率預報圖顯示下周或有低壓系統橫過南海，但預料華南將繼續受乾燥的東北季候風支配，該區天氣大致晴朗。

至於天文台的九天天氣預測方面，預料周日部份時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨。至於下周一最低氣溫則降至攝氏23度，下周二更會進一步降至22度。若與今日最高氣溫的31度比較，數天的溫差相距達9度。

下周一至三最高氣溫料跌穿「3字頭」

天文台預料下周初大致天晴，日間非常乾燥，吹和緩至清勁的北至東北風，初時離岸間中達到6級強風程度，最高氣溫終於跌穿30度，預料介乎28至29度，但下周四（13日）最高氣溫會稍稍回升至30度。天文台又預計，下周非常乾燥，下周二相對濕度或降至35%至65%。

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