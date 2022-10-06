秋意漸濃　天文台料季候風影響下周初乾燥稍降溫　10.11最低23度

國慶、重陽長假期過後，今日（6日）氣溫稍為下降。天文台表示，受東北季候風影響，廣東沿岸風勢較大，預料本港今日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風，氣溫介乎26至31度。

天文台亦預料，未來一兩日有幾陣驟雨，一股東北季候風補充會在星期日晚至星期一早上（9及10日）抵達華南沿岸，隨後數日區內天晴乾燥，早晚較涼，日夜溫差較大，本港氣溫料徘徊在23至30度。



▼9月30日 天文台早上及晚上發出黃色暴雨警告▼



天文台表示，一股東北季候風正影響廣東沿岸，同時驟雨正影響南海北部。受東北季候影響，廣東沿岸今日風勢較大，故本港地區部份時間有陽光，氣溫徘徊在26度至31度，亦有幾陣驟雨。今晚部份時間多雲，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。天文台展望，未來兩三日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周天晴乾燥 下周二上水日夜溫差達11度

根據天文台9天天氣預測，本周天氣反覆，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，吹東至東北風4至5級。周末（8日）為廿四節氣的「寒露」大致多雲，會有幾陣驟雨， 只有短暫時間有陽光。

天文台預料，下周氣溫將進一步轉涼，下周一（10日）最低氣溫降至24度，下周二（11日）最低氣溫更進一步降至23度。另外，一股乾燥的東北季候風補充會影響華南，區內漸轉天晴，日間非常乾燥，但早晚較涼，日夜溫差較大。以下周二為例，根據天文台的自動分區天氣預測，上水區早上六時與下午兩時的溫差達11度。