周六「寒露」有驟雨　天文台料下周乾燥日夜溫差大10.11最低22度

重陽節過後，本港明顯轉涼秋意漸濃。天文台表示，東北季候風正影響廣東，同時驟雨正影響廣東西部及南海北部，預料本港今日（7日）下午部份時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風。今晚則大致多雲，有一兩陣驟雨，離岸間中吹強風。明日周六（8日）為廿四節氣的寒露，料氣溫介乎25至30度。



天文台又預測，一股較涼的季候風補充會在星期日晚至星期一早上抵達華南沿岸，下周該區普遍晴朗及乾燥，早晚較涼，日夜溫差較大。其中，下周二(11日)市區氣溫料進一步降至最低22度及非常乾燥。



▼9月30日 天文台早上及晚上發出黃色暴雨警告▼



天文台表示，東北季候風正影響廣東，同時驟雨正影響廣東西部及南海北部，預測本港今日氣溫介乎26至30度，下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣驟雨，離岸間中吹強風。

一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日影響廣東沿岸，展望本港未來一兩日部分時間有陽光。下周一(10日)北風增強，早上較涼，隨後數日天晴，日間非常乾燥。

（天文台網頁截圖）

下周二市區最低22度 上水早午溫差達11度

根據天文台的9天天氣預報，下周一本港明顯轉涼，市區最低氣溫料降至23度，下周一最低氣溫更進一步降至22度。參考天文台的自動分區天氣預報，下周二各區早晚溫差大，新界北情況更明顯，其中上水早上7時最低氣溫料為20度，但至下午3時則料升溫至31度，溫差達11度，市民外出上班上學或要多注意。

▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼

