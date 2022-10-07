周六「寒露」有驟雨 天文台料下周乾燥日夜溫差大10.11最低22度
撰文：鄭啟源
出版：更新：
重陽節過後，本港明顯轉涼秋意漸濃。天文台表示，東北季候風正影響廣東，同時驟雨正影響廣東西部及南海北部，預料本港今日（7日）下午部份時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風。今晚則大致多雲，有一兩陣驟雨，離岸間中吹強風。明日周六（8日）為廿四節氣的寒露，料氣溫介乎25至30度。
天文台又預測，一股較涼的季候風補充會在星期日晚至星期一早上抵達華南沿岸，下周該區普遍晴朗及乾燥，早晚較涼，日夜溫差較大。其中，下周二(11日)市區氣溫料進一步降至最低22度及非常乾燥。
▼9月30日 天文台早上及晚上發出黃色暴雨警告▼
天文台表示，東北季候風正影響廣東，同時驟雨正影響廣東西部及南海北部，預測本港今日氣溫介乎26至30度，下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣驟雨，離岸間中吹強風。
一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日影響廣東沿岸，展望本港未來一兩日部分時間有陽光。下周一(10日)北風增強，早上較涼，隨後數日天晴，日間非常乾燥。
下周二市區最低22度 上水早午溫差達11度
根據天文台的9天天氣預報，下周一本港明顯轉涼，市區最低氣溫料降至23度，下周一最低氣溫更進一步降至22度。參考天文台的自動分區天氣預報，下周二各區早晚溫差大，新界北情況更明顯，其中上水早上7時最低氣溫料為20度，但至下午3時則料升溫至31度，溫差達11度，市民外出上班上學或要多注意。
▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼
+3
秋意漸濃 天文台料季候風影響下周初乾燥稍降溫 10.11最低23度天文台：9月異常炎熱 三日錄35度或以上 打破兩項高溫紀錄季候風影響 天文台料下周二最低23度 周六寒露上水溫差達9度重陽節｜天文台今錄33.5度 破63年最熱重陽紀錄 周三起6天驟雨