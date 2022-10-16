颱風納沙｜天文台發出1號風球　視乎風力變化考慮改掛3號風球

【風球/ 天文台/ 一號戒備信號/ 納沙】颱風「納沙」今日（16日）晚上逐漸增強並逼近本港，天文台晚上9時20分發出一號戒備信號。納沙下午5時位處香港東南偏東約620公里，到晚上9時已移近至東南偏東約530公里，中心附近最高持續風速每小時130公里，預測仍會增強至每小時145公里，接近颱風風力上限，若達每小時150公里便會成強颱風級別。



天文台表示，一號戒備信號會在明早5時前維持。預料明日風勢逐漸增強，將會視乎本港風力變化考慮改發三號強風信號，提醒市民請在明早出門前留意最新天氣消息。



▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼



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澳門明日改掛3號風球機會率偏高

澳門地球物理暨氣象局今日下午2時率先掛1號風球，明日日間至傍晚改掛3號風球的可能性偏高。由於未來數日並非天文大潮，加上「納沙」直接影響澳門的可能性較低，內港一帶出現明顯風暴潮水浸的可能性也較低；但由於風力較大加上有湧浪，內港以南一帶仍可能出現輕微水浸，提醒巿民留意最新天氣資訊。

局方預料今晚至明日空氣質量會達至不良水平，提醒患有呼吸系統疾病或心臟病人士、孕婦、兒童及長者應盡量減少戶外劇烈活動，以及在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

颱風納沙今日（16日）急速增強，在下午2時增強至颱風，天文台預測明日（17日）下午5時在本港以東南偏南約400公里掠過。（天文台圖片)

在颱風納沙的影響下，今日中午開始多雲，黃昏不見晚霞，有市民則如常到尖沙咀海傍一帶享受周日時光。

香港九天天氣預報顯示，周一及周二高地風力達8級烈風.，即8號風球風力。

周一周二高地風力達8號風球程度

天文台預測明日（17日，星期一）大致多雲，有一兩陣驟雨，明日氣溫介乎25至29度，吹清勁偏北風，晚間離岸及高地風勢逐漸增強，明日稍後高地間中達8級烈風程度，海有湧浪；周二（18日）吹北至東北風6級，離岸7級，高地達8級，即8號風球風力。

按照預測移動路線，天文台指納沙以時速約15公里橫過南海北部，將由目前西北偏西，改為向西或西南偏西移動，並進一步增強，預測明日（17日）下午5時在本港東南偏南約400公里掠過。

天文台指南海東北部的海水溫度仍然較高，為納沙提供了更多的能量，納沙亦因此頂住了季候風的打擊，發展較原先預測更快更強並在今日（16日）增強為颱風。（天文台圖片)

天文台：南海東北部高溫海水 助納沙頂住季候風打擊

天文台早前指出，秋季形成的熱帶氣旋移動路徑及強度均較夏季複雜多變，原因是華南地區受東北季候風支配，強風會影響位於南海水域的熱帶氣旋。

天文台科學主任何樂平及鄧志傑今日撰文指出，納沙為原於西北太平洋的低壓區，昨天（15日）增強為熱帶氣旋，各大電腦模式原先皆預測季候風會稍佔先機，令納沙與廣東沿岸保持較遠距離，但南海東北部的海水溫度仍然較高，為納沙提供了更多的能量，納沙亦因此頂住了季候風的打擊，發展較原先預測更快更強並在今日（16日）增強為颱風。

文章續指，納沙的最新預測路徑亦較原先預測偏北，預料明日納沙與香港的最近距離約為400公里左右，較原先預測更接近珠江口，較為接近上一篇天氣隨筆提到的「較差」預測情景。受東北季候風及納沙的共同影響，未來兩日本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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▼9月30日 天文台早上及晚上發出黃色暴雨警告▼

