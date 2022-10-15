秋颱納沙｜天文台調高強度預測　10.17升呢颱風　提前逼港400公里

近日本港秋意漸濃，不過風季仍未完結。天文台預測，熱帶低氣壓「納沙」會在明日（16日）下午進入南海東北部，為該區帶來不穩定天氣，隨後兩三日受東北季候風影響向西南方向移動遠離廣東。天文台又料納沙進入南海後，路徑有如「倒V」，並提早在下周一（17日）逼近本港400公里，屆時更或增強成颱風級。



天文台又指，料明日同時一股強烈東北季候風補充亦會抵達華南，未來數天本港主要受東北季候風影響。而納沙會與香港保持超過400公里的距離，對香港的直接威脅不大。



正式命名納沙 柬埔寨提供意思為捕魚

天文台表示，位於呂宋海峽附近的熱帶低氣壓已命名為納沙，該名字柬埔寨提供，意思為「捕魚」。在今日下午4時，納沙集結在東沙以東約830公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過呂宋海峽。

周日「殺入」香港800公里範圍 路徑有如「倒V」

根據天文台路徑資訊，料納沙明日「殺入」本港800公里範圍，並增強為強烈熱帶風暴，下周一更逼近本港400公里，同時或「升呢」成颱風。不過天文台料納沙將「撞正」東北季候風，會被推走向西南方向並削弱其強度，令其路徑有如「倒V」，下周二則繼續與港保持約400公里距離，並減弱為強烈熱帶風暴，其後移入北部灣一帶。

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天文台又料，本港下周初至中期風勢頗大，屆時會按情況發出強烈季候風信號，又預測本港離岸會吹偏北強風，高地風力可能達到烈風程度。天文台又提醒，下周二至下周四（20日）天氣較涼，氣溫會下降至19度左右。根據九天天氣預報，料下周二短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。離岸及高地間中吹7級風，差一級達8級烈風，即八號風球風力。

內地中央氣象台則預計，納沙將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，今日晚間擦過菲律賓呂宋島北部，並將於下周一日凌晨前後移入南海東北部海面，強度逐漸增強，最強可達強熱帶風暴級或颱風級。中央氣象台又料，納沙其後轉為西偏南方向移動，強度緩慢減弱。

根據天文台九天天氣預報，料下周二短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。離岸及高地間中吹7級風。（天文台網頁截圖）

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