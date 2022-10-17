颱風納沙｜天文台︰上午10時至正午12時之間改發3號風球

【風球/ 天文台/ 一號戒備信號/ 納沙】颱風「納沙」昨日（16日）逐漸增強並逼近本港，天文台於晚上9時20分發出一號戒備信號。早上7時45分，天文台指過去數小時，納沙有所增強。按照現時預測路徑，納沙會在日間最接近本港，在納沙及東北季候風共同影響下，預料本港普遍風力會在日間逐漸增強，天文台會在上午十時至正午十二時之間改發三號強風信號。



▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼



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在今日（17日）凌晨零時，颱風納沙集結在香港之東南偏東約500公里。（天文台圖片）

香港九天天氣預報顯示，周一及周二高地風力達8級烈風.，即8號風球風力。（天文台網頁截圖）

天文台預測今日（17日）大致多雲，有一兩陣驟雨，氣溫介乎25至29度，吹清勁偏北風，晚間離岸及高地風勢逐漸增強，稍後高地間中達8級烈風程度，海有湧浪；周二（18日）吹北至東北風6級，離岸7級，高地達8級，即8號風球風力。

澳門昨日下午2時發出一號風球，在昨晚11時納沙集結在澳門東南偏東約560公里。地球物理暨氣象局預料一號風球將在今日清晨維持，預測澳門風力將會增強。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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天文台：南海東北部高溫海水 助納沙頂住季候風打擊

天文台科學主任何樂平及鄧志傑撰文指出，納沙為原於西北太平洋的低壓區，上周六（15日）增強為熱帶氣旋，各大電腦模式原先皆預測季候風會稍佔先機，令納沙與廣東沿岸保持較遠距離，但南海東北部的海水溫度仍然較高，為納沙提供了更多的能量，納沙亦因此頂住了季候風的打擊，發展較原先預測更快更強並在周日（16日）增強為颱風。

文章續指，納沙的最新預測路徑亦較原先預測偏北，預料周一納沙與香港的最近距離約為400公里左右，較原先預測更接近珠江口，較為接近上一篇天氣隨筆提到的「較差」預測情景。受東北季候風及納沙的共同影響，周一、二本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。