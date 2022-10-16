颱風納沙｜秋颱撞上東北季候風　被消滅抑或獲「加持」？

熱帶氣旋「納沙」今日（16日）急速增強，在下午2時增強至颱風，中心附近最高持續風速達每小時120公里。



天文台早前指出，秋季形成的熱帶氣旋移動路徑及強度均較夏季複雜多變，原因是華南地區受東北季候風支配，強風會影響位於南海水域的熱帶氣旋。通常有兩個結果，一是被乾燥的東北季候風陰乾，「消滅」於南海上；另一是產生共同效應，令熱帶氣旋獲「加持」而令華南沿岸風力上升。



「納沙」正正因為與季候風「相撞」，天文台預料將在明日（17日）下午2時在本港以東南偏南約400公里掠過，其後朝西南移向海南島以南海域，中心附近最高持續風速將上升至每小時145公里，接近颱風上限，因此可見這次東北季候風起「加持」作用，多於成颱風殺手。



熱帶氣旋「納沙」今日（16日）急速增強，在下午2時增強至颱風，天文台預測明日（17日）下午2時在本港以東南偏南約400公里掠過。（天文台圖片)

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季候風可改變颱風路徑

天文台今日預測，「納沙」的移動路徑及風力，均較先前預測更接近珠江口一帶，強度亦較強，預計明日（17日）靠近廣東沿岸。

秋颱的移動路徑及強度受多種因素影響而難以捉摸，以「納沙」為例，從呂宋以東海域橫過南海北部期間，一股乾燥的東北季候風正吹襲華南，「納沙」撞正東北季候風，改變其移路徑呈「倒V」字轉向，朝西南方向移動。

納沙路徑概率圖

2021年「獅子山」及「圓規」風力特別大

雖然天文台預測「納沙」會在本港400公里左右掠過後，再向西南方向移動，但由於東北季候風與熱帶氣旋產生「共同效應」，風力獲得「加持」，預料未來兩日本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，本周二（18日）高地風力達到8級烈風程度。

據天文台資料，2021年10月吹襲本港的秋颱「獅子山」及「圓規」，皆與季候風產生「共同效應」，風勢特別大。

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季候風亦可轉弱颱風風力

不過，並非每次季候風與熱帶氣旋「相撞」都會令風力獲得「加持」，季候風有機會引導熱帶氣旋的氣流，令移動路徑出現較大變化，風力顯着轉弱。據天文台資料，2013年11月的「羅莎」及2018年10月的「玉兔」，兩個颱風進入南海後，均遇到乾燥東北季候風而迅速減弱；而2010年10月的「鮎魚」，就被季候風引領至粵閩交界位置登陸。