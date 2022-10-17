風球納沙｜天文台料增強至強颱風　拆解8號風球可能性不大原因

颱風納沙逼近本港，天文台今日11時半發出3號風球；但至於會否改掛8號風球，天文台指除非納沙採取較為偏北路徑或顯著增強，否則今晚午夜前改發更高風球的可能性不大。



參考天文台、台灣交通部中央氣象局、內地中央氣象台均預料，納沙將會向西南移動。天文台的預測路徑顯示，下午5時納沙位於香港的東南偏南約380公里，而其七級風圈半徑的範圍為300公里，故此與香港尚距80公里，本地風力達8級烈風的可能性不大，所以改掛8號風球的可能性不大。



▼10月17日中午 市民在颱風納沙3號風球下做運動散步▼



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根據台灣交通部中央氣象局的預測，納沙的七級風暴風半徑為200公里，而十級風暴風半徑是70公里，內地中央氣象台亦預測，七級風圈半徑為東北及東南方向300公里，而十級風圈半徑則為80公里。

不過，根據天文台預測，在下午5時，納沙位於香港的東南約380公里，並逐漸向西南遠離，其暴風半徑與本港保持一定距離。

颱風納沙今日下午集結在本港東南偏南約380公里，天文台料明日增強至強颱風。（天文台圖片）

因此，當納沙中心與本港保持380公里以上的距離時，七級風暴風圈未能觸及本港，本港風力自然不會達到8號風球程度。

▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼



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天文台：今晚午夜前改發8號風球機會不大

天文台預料，納沙會在今明兩日橫過南海北部，中心附近最高持續風速為每小時140公里。而明日（18日）更有機會由颱風升級至強颱風，中心附近最高持續風速將達每小時155公里。

天文台今早已表示，按照現時預測路徑，納沙的烈風圈會與廣東沿岸保持一定距離，除非納沙採取較為偏北路徑或顯著增強，否則在今晚午夜前改發8號烈風或暴風信號的機會不大，3號強風信號會在今日維持。