納沙風球有幾強？恐怖山泥傾瀉襲住宅區　落石不斷百多人急撤離

納沙颱風為台灣東部及北部帶來強降雨，新北市汐止區首當其衝。



稍早發布土石流潛勢溪警戒，果真就發生土石流。

駭人影像曝光 130人急撤離（點擊放大瀏覽）：

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警、消16日下午3點多獲報，伯爵山莊有大規模土石崩落、土石流，趕抵後拉起封鎖線，並協助社區主委確認住戶安全，將53戶共130人撤離至社區活動中心。

當地畫面曝光，只見大規模落石不斷落下，十分駭人，巷弄內更有黃黃土石流滑落，約長100公尺、寬40公尺、高10公尺，據清查，有民眾住家陽台鐵窗遭土石砸毀，所幸目前沒有人傷亡。

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