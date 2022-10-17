風球納沙｜天文台：三號強風信號全日維持　未來兩日降溫最低19度

颱風納沙迫近本港，天文台已在上午11時30分改發3號強風信號，並預料納沙會在今日（17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶。不過，天文台表示，納沙會與香港保持超過400公里的距離，故對香港的直接威脅不大。

另外，受東北季候風及熱帶氣旋納沙的共同影響，本週初至中期廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫逐步下降，明早氣溫更顯著下降至最低約19度，部分地區更低見15度。



▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼



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隨著颱風納沙迫近本港，今日風勢明顯增加。天文台表示，按照現時預測路徑，納沙的烈風圈會與廣東沿岸保持一定距離，除非納沙採取較為偏北路徑或顯著增強，否則在今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號的機會不大，但三號強風信號會在今日維持。

受東北季候風及納沙的共同影響，本港今日吹偏北強風，高地間中吹烈風。今日大致多雲，會有一兩陣驟雨。由於海有大浪及湧浪，天文台建議市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

颱風納沙迫近本港，天文台已在上午11時30分改發3號強風信號，並預料納沙會在今日（17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右。（天文台網站截圖）

據天文台九天天氣預報，天文台預料，受東北季候風及熱帶氣旋納沙的共同影響，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫逐步下降。天文台預測明日氣溫更急降，氣溫將介乎19至25度，當中有個別地區如打鼓嶺氣溫最低只得16度，至於天水圍及長洲亦只得17度。

天文台預計，明日晚上七時，個別地區如打鼓嶺氣溫最低只得16度，至於天水圍及長洲亦只得17度。（天文台網站截圖）

不過，「1字頭」的氣溫只會持續到本周三（19日），當日氣溫料介乎19至23度，預料有幾陣驟雨，其中打鼓嶺的氣溫仍為最低，只得15度；而石崗、流浮山亦亦只得16度。隨著納沙遠離廣東，本週後期沿岸地區天色好轉，到本周五開始氣溫再度回升，部分時間有陽光，氣溫回升至界乎24至28度，而下周初或會有一兩陣驟雨。