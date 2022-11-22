是日小雪多區錄得微雨　下星期氣溫顯著下降　12月首天低見16度

是日（22日）為二十四節氣之一的小雪，早上降溫有雨，天文台錄得最低22度，由昨晚至正午錄得2毫米雨量紀錄，並預測受強烈東北季候風影響，下週中後期華南氣溫顯著下降，下周三（30日）將跌穿20度，驟降至17度，翌日（1日）更進一步降至16度，



本港偏東地區今早（22日）普遍有微雨。（天文台網頁）

是日小雪上午最低22度 錄得2毫米雨量紀錄

小雪節氣是寒潮和強冷空氣活動頻數較高的日子，本港今早最低錄得22度，偏東地區普遍有細雨，天文台由昨晚至今日正午12時錄得2毫米雨量紀錄，正午氣溫回升至24度，相對濕度百分之82，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。

本港今日（22日）上午多個地區有微雨。（資料圖片）

天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日影響廣東沿岸。同時高空擾動，會為該區及南海北部帶來驟雨及雷暴。

天文台表示，隨著高空擾動遠離，本週後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。預計下週初該區風勢微弱，天色好轉，日間相當溫暖。預料受強烈東北季候風影響，下週中後期華南氣溫顯著下降。

天文台預測未來九天天氣預報。

下周三氣溫開始驟降 12月首天低見16度

未來九日天氣預報所見，今日起一連三日本港都將持續驟雨及雷暴，空氣濕度最高達95%，到周末降雨量始見稍低，氣溫亦逐步回升至星期日（27日）的27度，下周初一連兩天最高氣溫可達28度，但到下周三氣溫將會驟降，低見17至23度，下周四踏入12月首天更降至16至19度，相對濕度介乎百分之60至75。

▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼

