獅子座流星雨高峰　周六凌晨0時起有得睇　元朗今凌晨現火流星

繼本月初本港上空出現月全食和「月掩天王星」的天文奇景後，近日亦踏入獅子座流星雨的高峰期。太空館表示，獅子座流星雨於今日（18日）早上7時踏入高峰期，不過由於是早上較難觀測，太空館建議市民可於周六（19日）凌晨0時至2時觀測，即今晚午夜過後，不過料本地觀測條件較差。



另外，有天文攝影達人今日凌晨於元朗拍攝到「火流星」在市區上空出現，相片中見到流星在多幢大廈中間的夜空劃過，其後更出現殘留的「煙痕」。



天頂每小時出現率為10顆 今晚大致天晴

根據太空館網頁，獅子座流星雨的活躍期由11月6日至11月30日，而今早7時踏入高峰期，天頂每小時出現率為10。太空館曾解釋，在高峰期前後仍有一定的流星數量，只要天氣情況理想，高峰期前後一至兩天亦適合觀測，故建議市民可於今晚、即周六凌晨0時至2時觀測。

天文台料今晚大致天晴，相信天氣適合觀賞流星雨。不過太空館預測，受月光和輻射點位置影響，本地觀測條件較差。至於觀賞地點方面，太空館過往指由於大多數流星並不明亮，故建議市民選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點觀測。

Matthew Chin在10月22日獵户座流星雨高峰時，在住所附近拍攝到一顆流星。（Matthew Chin Facebook圖片）

拍攝者：流星出現少於一秒「一閃即逝」

居於元朗的天文攝影愛好者Matthew Chin今日凌晨4時於區內拍攝到「火流星」在夜空出現，相片中可見一顆光亮的流星劃過夜空，雖然拍攝市民身處位置高樓林立，仍無阻觀測流星，不過該流星出現時間少於一秒，可謂「一閃即逝」。

太空館教如何拍攝：可長時間曝光相機及廣角鏡頭

如市民希望拍攝到流星雨，太空館亦有小貼士。太空館網頁建議，如要拍攝流星，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值，並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈或感光度，以提升照片質素。市民亦可善用遙控或延遲拍攝功能，避免因相機晃動而令星點影像變形。

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