公益金百萬行周日舉行料天晴　最高溫28度　「小雪」一連四日驟雨

連續兩年移師線上的「公益金百萬行」將於後日（20日）回歸，屆時市民更可以成為在將藍隧道正式通車前，親身踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋步行。天文台預料當日，當日市區氣溫介乎22至28度，大致天晴。



不過，好天氣似乎不能延續到下周，天文台預測一個廣闊低壓區會在下周初至中期帶來驟雨，下周二（22日）起一連五日有驟雨，其中兩日市區最低氣溫跌至21度。



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受東北季候風及高空反氣旋影響，本港今日（16日）部分時間有陽光，氣溫介乎23至27度，吹和緩東至東北風。

適逢星期日為「公益金百萬行」，連續兩年移師線上後首次回歸線下，市民屆時可在將軍澳跨灣大橋及將藍隧道正式通車前，親身踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋上步行。天文台預料當日大致天晴，吹東北風3至4級，不過要注意當日日夜溫差較大，「公益金百萬行」期間氣溫介乎氣溫可相差5度。

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受一股東北季候風補充影響，沿岸地區下週風勢較大，天文台亦預測預料一道廣闊雲帶會在下週初至中期為南海中部及北部帶來驟雨，下周二（22日，即二十四節氣中的「小雪」）起一連四日有驟雨，其中兩日市區最低氣溫跌至20度，預料至11月27日才會短暫時間見到陽光。