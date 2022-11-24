天氣轉涼｜受雲帶影響未來數日有雨　天文台料下周三急降11度

踏入11月下旬，本港迎來寒冷天。天文台預料受強烈東北季候風影響，下周中後期華南天氣顯著轉涼，下周三（30日）將由前一日最高攝氏28度急跌11度至最低攝氏17度，至周五（12月2日）更會跌至攝氏14度，最高氣溫不過20度。



至於未來幾日，天文台稱一道廣闊雲帶正為廣東沿岸及南海北部帶來有雨的天氣，故未來有數日均有雨，市民出門記得帶備雨具。



▼11月2日 市民8號風球下在尖沙咀海傍看「風」景▼



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天文台表示，一道廣闊雲帶會在未來兩三日覆蓋廣東，影響廣東沿岸及南海北部帶來有雨的天氣，下周初東沿岸風勢微弱，相當溫暖。不過，預料受一股清勁至強風程度的強烈東北季候風影響，下周中後期華南沿岸天氣會顯著轉涼。

下周中起本港終於開始有寒意，天文台預料下周中後期氣溫會跌破攝氏20度，下周三（30日）將急跌最多11度至最低氣溫將跌至17度，周四（12月1日）繼續轉涼，最高氣溫亦跌破20度至19度，最低氣溫則進一步下跌至16度，至下周五（12月2日）更會跌至最低14度。

至於本港今日（24日）天氣方面，因受廣闊雲帶影響，今日陰天有雨，氣溫介乎攝氏21度至23度，料今日下午多雲、有幾陣雨，吹吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。展望:未來兩三日有一兩陣雨，下星期一二部份時間有陽光，較為溫暖，至下周中後期天氣顯著轉涼。

市民期待已久的秋冬裝終於可以穿上，但仍要留意，天文台料未來數日均大致多雲有雨，下周一至二（28及29日）雖有陽光，早晚有一兩陣薄霧，至周三（30日）起又會再有一兩陣雨，早上氣溫相當清涼，市民穿上厚衣的同時，亦不要忘記要帶雨具，以免在清涼天氣下淋濕，增加患病機會。

▼11月8日市民尖沙咀觀看月食落空▼

