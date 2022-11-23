天氣轉冷｜天文台料氣溫先升後降　強烈季候風殺到下周五最低14度

本港今日（23日）多雲，有幾陣雨，至正午區最低氣溫約有攝氏22度，但天文台最新預測，受強烈東北季候風影響，下周後期急轉涼，下周五（12月2日）市區最低溫氣將降至攝氏14度，市民宜留意天氣變化，注意保暖。



另外據天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日（24日）繼續影響廣東沿岸，明日至周六的最低氣溫會維持在攝氏22度，也有幾陣雨，市民外出記得帶備雨傘及外套。



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今日多雲有雨 晚上離岸間中吹強風

據天文台資料，截至正午12時，多區的最低氣溫約攝氏22度，包括觀塘、山項、昂坪、筲箕灣、濕地公園等，而大帽山及大老山的最低氣溫更低至攝氏18.3及19.6度。天文台指，今日多雲，有幾陣雨，吹和緩至清勁東至東北風，今晚離岸間中吹強風。

周末雨勢逐漸減弱

而九天天氣預測則指，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日繼續影響廣東沿岸，展望明日仍然有雨，風勢頗大，溫度介乎攝氏22至24度。隨後的兩三日，仍然大致多雲，但雨勢會逐漸減弱，不過周五及周六的最低氣溫然維持在攝氏22度，至周日才會略為回升至攝氏23度。

九天天氣預報（天文台）

下周初氣溫回升但中後期下降 下周五最低跌至14度

隨著下周初廣東沿岸風勢微弱，天色好轉，下周一及二的氣溫將回升至攝氏23至28度，日間會相當溫暖。但天文台預料，受強烈東北季候風影響，下周中後期、即由下周三（30日）起，氣溫會驟降至攝氏17至23度，其後兩日再進一步下跌，下周五、即12月2日，最低氣溫將降至攝氏14度，早上會相當清涼，只有短暫時間有陽光。

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