天文台料下周三氣溫顯著下降 隨後兩天僅得14度持續有雨
撰文：梁晉穎
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11月來到尾聲，本港在天陰有雨下氣溫稍降。天文台稱一道廣闊雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東，下週初廣東沿岸風勢微弱，日間相當溫暖。惟預料受強烈東北季候風影響，下周中後期華南天氣顯著轉涼，下周三（30日）起一連三日的氣溫都維持在十幾度，12月首兩天氣溫均介乎14至18度，周末始回升至20度或以上。
天文台今日（25日）表示，一道廣闊雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東。下週初廣東沿岸風勢微弱，日間相當溫暖。預料一道冷鋒會在星期二稍後至星期三早上橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，下週中期華南沿岸天氣顯著轉涼，風勢頗大。
下星期三起一連五日最低溫僅得十多度
下周中本港受季候風影響而轉涼，天文台預料下周中後期氣溫會跌破20度，下周三（30日）的最低氣溫跌至16度，周四及周五（12月1及2日）繼續轉涼，最低氣溫均低見14度，最高氣溫亦同樣得18度。至下周六及日（3及4日）最高氣溫才回升至20度或以上。
本港今日天氣方面，因受廣闊雲帶影響，陰天有雨，氣溫介乎攝氏21至24度，大致多雲，有一兩陣雨。吹和緩東至東北風，初時風勢清勁。展望周末期間大致多雲，有一兩陣雨。下星期一及二（28及29日）部分時間有陽光，日間相當溫暖。下週中至後期天氣顯著轉涼。
市民需要留意連日冷熱氣溫交替，下周一至二有陽光，早晚有一兩陣薄霧，至下周三起又會再有一兩陣雨，早上氣溫相當清涼，和暖過後，緊記寒冷時做好保暖，外出不要忘記要帶雨具。
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