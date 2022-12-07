今日「大雪」一區高溫達23度　下周三起再轉涼降溫至14度

今日（7日）是廿四節氣中的「大雪」，天文台表示，東北季候風正影響廣東，本港大致天晴，下午乾燥，吹和緩北至東北風，最低氣溫約16度，最高氣溫22度，長洲中午高見23度。不過天文台預測，下周三起再轉涼，一連三日市區氣溫急跌至14度，最高氣溫僅18度，打鼓嶺更低見10度，早上時間相當清涼。



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天文台指，乾燥的東北季候風會在本周餘下時間及下周初為華南帶來普遍晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。受東北季候風補充影響，下周中後期華南地區天氣清涼。而一道廣闊雲帶會在下週中期覆蓋南海東北部。

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天文台預測，今日下午乾燥，晚間新界最低氣溫約17度，打鼓嶺16度，吹和緩北至東北風。展望未來數日天晴乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。明日吹和緩北風，氣溫介乎17至23 度。天文台又料周五至下周一市區最低氣溫約16度，打鼓嶺或低見13度，而最高氣溫約23度。

下周二起大致多雲，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁北風，並進一步轉涼。下周三起一連三日市區氣溫急跌至約14度，新界多區更低見12度，打鼓嶺更或得10度，早上時間相當清涼。而市區最高氣溫約18度，青衣、黃竹坑等地在下午時間或達20度。