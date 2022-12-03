天氣凍！小店老闆娘每天讓小學生入店等校車　仲做到盡暖透網民心

天氣冷人心不冷！近日天氣轉涼，內地氣溫較香港更低，湖南有名小店老闆娘見到有小學生要在天寒地凍下等車，部分人還要等很久，便開始每天讓學生們進店取暖，當知道部分學生身上沒錢，還請他們吃東西。老闆娘接受內媒訪問時，說現時家長已將她的小店當中轉站，平日會免費幫家長轉送物品到學校，之所以這樣做，全因自己亦是父母，也希望孩子在外面也可以被人善待。老闆娘的舉動被網民讚爆，認為小孩子一定會記得陌生阿姨的溫暖，「祝暴富」。



老闆娘每天都讓等校巴的小學生入店取暖玩耍。（微博影片截圖）

湖南益陽天氣轉冷，當地1名小店老闆娘晏娟見到部分小學生放學後要在寒風下等校車回家，而且一等就等很久，便出門告訴他們無論刮風下雨都可以入店內取暖，「但是不能搗蛋」。一班小學生便呆呆待在店內，之後更每天入店取暖做功課。

老闆娘接受內媒訪問時，說有天當地突然降溫，外面氣溫很低又下毛毛雨，見到有一群小孩在外面等校車，不忍心就叫他們進店內，「該玩的玩、該吃的吃，該做作業的做作業」。她留意到部孩子身上沒錢，見他們肚餓時，會免費給他們一些包子和饅頭吃。

老闆娘稱自己也為人父母，希望孩子在外面也有人善待。（微博影片截圖）

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部分小孩有時要等校車等到天都開始入黑，她問過校車司機，的確有部分孩子要等到這麼晚，「這冬天真的是太難熬了」。現在家長們會打電話給她，叫她幫忙送些東西去學校，她會分類各小孩的東西用袋子裝好，貼上班級和姓名，自己樂意變成「中轉站」。她覺得力所能及、能力範圍之內能夠幫小孩的事情，「我都會一直堅持下去」，因為自己也為人父母，心底也希望自己子女在外面有人善待。

事件令網民們感到窩心，「這些小孩子會記得，陌生人的溫暖，並傳遞下去」，認為老闆娘真的做到「幼吾幼以及人之幼」，紛紛祝她生意興隆，「老闆好人祝暴富」、「老闆人美心善」、「每天要吸一口好人好事」。有家長也分享，小孩冬天等校車的確辛苦，「我家孩子從放學到校車來，得等35分鐘」，還好有其他學校的校車會在天冷的時候讓孩子們上車取暖，「真的很感謝有愛心的人們」。

（綜合）