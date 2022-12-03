東北季候風補充明殺到　天文台料下周初再轉涼　12.6一區低見13度

踏入12月後本港急轉冷，至今日（3日）回暖。天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和，今早各區氣溫亦比昨日（2日）回升。不過天文台預料，一股東北季候風補充會在明日（4日）抵達廣東沿岸，隨後兩三日該區早上天氣清涼，下周一（5日）及二（6日）市區最低16度，打鼓嶺更或得13度。



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天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸。氣溫方面，天文台今早錄得最低16.9度，打鼓嶺及荃灣則錄得最低氣溫約為13度，氣溫明顯比昨日上升。天文台預測，今日下午短暫時間有陽光，晚上大致多雲。吹和緩北至東北風。

展望未來兩三日部分時間有陽光，明日大致多雲，部分時間有陽光，氣溫回升至介乎18至23度。不過由於東北季候風補充「殺到」，天文台料下周一及二部份時間有陽光，早晚清涼，市區最低氣溫為16度，大埔、上水及流浮山等料得14度，而打鼓嶺更或低見13度。

天文台又料，一股較為乾燥的大陸氣流會在下周中至後期為華南帶來普遍晴朗的天氣。下周三（7日）是廿四節氣中的「大雪」，代表天氣開始進一步寒冷，天文台則料下周三部份時間有陽光，氣溫回升至介乎18至22度，仍相當和暖。天文台又預測，下周四（8日）起一連四日大致天晴，日間乾燥，相對濕度最低得55%。

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