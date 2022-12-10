寒冷天氣｜天文台料下周末低見12度　或須發入冬首個寒冷警告

撰文：劉夢婷
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【九天天氣預報/寒冷天氣警告】強烈東北季候風下周來襲下，入冬後首個寒冷天氣警告或需發出！天文台預料香港未來一兩日受乾燥東北季候風影響，大致晴朗，日夜溫差較大，而預計一股強烈東北季候風會在下周後期抵達，天氣急轉冷，下周末（17日及18日）市區料或低見12度，刷今年入冬最凍紀錄，更達寒冷天氣警告界線。

天文台今日（10日）預測未來9天天氣預報。

天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，該區日夜溫差較大，日夜相差5至6度。寒風陣陣，日間有4至5級北風，離岸間中6級，大致天晴。

受季候風補充及雲帶影響，下周中期廣東沿岸雲量較多，早上相當清涼。日間氣溫最高都在20度以下，最低可達14度，除了13日短暫時間有陽光，14至16日為大致多雲。

天文台預料，一股強烈東北季候風會在下週後期抵達廣東，該區天氣轉冷且乾燥，濕度最多在下周六（17日）達到70%。屆時天色將好轉，惟下周末低見12度，為今年入冬以來新低。風力繼續升級，下周末北風達5級，離岸及高地6至7級。此外，一個低壓區會在未來一兩日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

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