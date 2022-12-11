寒冷天氣｜天文台預測下周日低見10度　料大機會發寒冷警告

12月，天氣冷，天文台今日（11日）公布，預料一股強烈冬季季候風會在本周後期抵達廣東，令天氣顯著轉冷。天文台降低本周後期預測溫度，本周六（17日）氣溫界乎11至16度，下周日（18日）更低見10度，按此推測，本周後期有機會刷新今年入冬最凍紀錄，更有可能觸發寒冷天氣警告。



天文台預測下周日低見10度，相信有機會發出寒冷天氣警告。（資料圖片）

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天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東，本港地區今日下午及晚間大致天晴及乾燥，晚上部分時間多雲，天氣清涼，吹和緩至清勁偏北風。

本周中期漸轉多雲有幾陣雨

展望未來九日天氣，東北季候風會在今明兩日為華南帶來乾燥和清涼的天氣，受季候風補充及一道雨帶的影響，本周中期廣東沿岸天氣相當清涼，漸轉多雲，有幾陣雨；預料一股強烈冬季季候風會在本周後期抵達廣東，該區天氣顯著轉冷，周末期間天色好轉。

天文台今日（11日）預測，下周後期天氣明顯下降，有機會低見10度。（天文台截圖）

周六起氣溫急跌 下周二稍為回升

本周後期天氣明顯轉冷，天文台下調預測溫度，昨日預計周六及下周日氣溫界乎12至17度，今日分別調低為11至16度，及10至16度，低溫持續至下周二稍為回升。寒冷天氣警告一般預料最低氣溫達12度或以下時發出。

此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向琉球群島以南海域，隨後逐漸減弱。

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