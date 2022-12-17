今晚得10度　寒冷天氣維持至下周二　冬至聖誕前後回溫至最高18度

本港連日濕凍，寒冷天氣警告現正生效。天文台今日（17日）預測，未來三天仍將維持寒冷天氣，下周三（21日）起氣溫將稍微回升，翌日冬至天晴乾燥、陽光燦爛，平安夜及聖誕節部分時間天氣乾燥，連續多日最高氣溫18度，氣候適宜歡度佳節。



▼12月14日 寒冷天氣警告生效早上市區11.5度▼



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強烈冬季季候風再維持兩三日

天文台預測，一股強烈冬季季候風會在未來兩三日繼續發出寒冷天氣警告，風勢頗大，明日（18日）初時高地及離岸間中風力達8級，氣溫低見8度，最高13度，天晴及非常乾燥，下周一及周二初時離岸風間中達6級。

天文台預測未來9日天氣。

下周中期起氣溫稍回升

天文台預料21日起華南沿岸氣溫稍回升，除卻平安夜（24日）氣溫最高達17度外，連續多日最高18度，東北風4至5級。但受季候風補充影響，早晚仍然相當清涼，最低13度。

天文台預測12月18日氣溫。（天文台網頁截圖）

今日凌晨有雷暴維持至5時

本港連日有雨，天文台在今日凌晨3時29分曾發出雷暴警告，至上午5點正，大嶼山、香港島及九龍有局部地區雷暴。

天文台網站顯示，今晨4時正左右，北區多處、西貢、長洲島、南區降雨量介於5至10毫米，而南丫島降雨量頗多，介於10至20毫米之間。九龍大部分地區及大嶼山大部分地區降雨量僅在0.5至2毫米之間。