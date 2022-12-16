冬季季候風今晚到　天文台調低周日氣溫預測　料低見8度一區得5度

近日本港天氣稍回暖，不過明日（17日）起料將再急轉冷。天文台預測，一股強烈冬季季候風會在周末至下周初為廣東帶來寒冷的天氣，該區風勢頗大，漸轉天晴及非常乾燥。根據九天天氣預報，料明日市區最低氣溫將跌至10度，周日（18日）進一步轉冷，天文台更調低最低氣溫預測，料將低見8度，打鼓嶺更或得5度。



天文台預料下周中期華南沿岸氣溫稍為回升，但受季候風補充影響，該區早晚仍然相當清涼。下周日（25日）是聖誕節，天文台料將部份時間有陽光及乾燥，相信無礙市民外出慶祝。



▼12月14日 寒冷天氣警告生效早上市區11.5度▼



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強烈冬季季候風會今晚抵達

天文台表示，廣東北部的氣壓正在上升，預料一股強烈冬季季候風會在今晚（16日）抵達沿岸地區。同時，一道廣闊雲帶正為廣東帶來有雨的天氣。預測今日密雲，有一兩陣雨，天氣清涼，初時部分地區能見度較低。吹和緩偏北風。天文台又料，今晚風勢增強，氣溫開始逐步下降。

展望明日顯著轉冷及多雲，稍後漸轉天晴乾燥，氣溫將跌至介乎10至15度，與今日最高氣溫預測為18度相比，即料一夜急跌8度。天文台又發出特別天氣提示，預告會在今日下午發出寒冷天氣警告，提醒市民要注意保暖。

周日單車節參加者須注意保暖

周日為香港單車節，天文台料周日將天氣寒冷，天晴及日間非常乾燥，氣溫進一步跌至介乎8至13度，新界多區更或低於7度達嚴寒程度，當中打鼓嶺有機會得5度，或創今年入冬後的氣溫新低。天文台又料，明日及周日高地及離岸風勢達烈風程度，風寒效應顯著，並指計劃進行戶外活動的人士應提防大風可能帶來的危險，並避免長時間置身在寒風中。

平安夜及聖誕回暖

而下周一（19日）天氣將持續「凍冰冰」，天文台料氣溫將介乎9至15度，打鼓嶺更或低見4度，而天氣則料天晴及日間非常乾燥。下周六（24日）及周日分別為平安夜及聖誕節，天文台料天氣將稍回暖，兩日同樣部份時間有陽光及乾燥，氣溫亦介乎14至18度。

▼12月13日 冷雨夜市區氣溫跌穿13度▼

