單車節開鑼　寒冷天氣警告生效本港多區普遍低於10度　吹偏北強風

寒冷天氣警告現正生效，天文台今日（18日）預測本港未來一兩日天氣寒冷，上午7時本港多區普遍低於10度。強烈季候風信號亦生效，預料本港吹偏北強風。天文台展望明早市區氣溫降至約9度，新界再低幾度，氣溫至下周三（21日）將稍微回升，連續多日最高氣溫18度，歡度冬至到聖誕節。



勞工處提醒僱主，由於寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。

寒冷天氣警告生效本港多區普遍低於10度。

睽違四年的香港單車節今日（18日）舉行，賽事路線將經過「三隧三橋」，即長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋。旅發局於清晨宣布因應青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，旅發局與中國香港單車總會商討後，決定更改50公里活動路線，不經青馬大橋及汀九橋，以確保安全。

▼12月14日 寒冷天氣警告生效早上市區11.5度▼



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強烈冬季季候風再維持兩三日

強烈冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣。本港今早（18日）各區氣溫普遍降至9、10度，較昨日低兩度左右。同時，覆蓋該區的廣闊雲帶正逐漸轉薄。

下周中期起氣溫稍回升

天文台預測今日天氣寒冷，大致天晴及非常乾燥。最高氣溫約13度。強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。展望未來一兩日仍然寒冷。明早市區氣溫降至約9度，新界再低幾度，日間天晴乾燥，風勢仍然頗大。