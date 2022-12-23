聖誕節天氣｜平安夜最低14度或成近9年最清涼　天文台料除夕13度

天文台今日（23日）曾錄得市區最高氣溫攝氏20度，預測明日平安夜(24日)與後日聖誕節(25日)氣溫相若，市區介乎14至19度。自2012年平安夜與聖誕節錄得分別最低12.2及13.4度後，往後每年未有低於14度，故今年平安夜與聖誕節或是近九年最清涼。



受季候風補充及廣闊雲帶影響 ，下周中至後期廣東雲量增多，天氣轉冷會較寒冷，天文台預測除夕(31日)最低13度，明年元旦(1月1日)最低氣溫是14度。



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天文台預測明日平安夜早上清涼，市區最低氣溫約14度，新界再低幾度，日間最高約19度 。據天文台自動分區天氣預報，多個地區最高氣溫明有20度，而青衣更有21度。

至於聖誕「三紅日」假期，天文台指天晴乾燥 ，早晚清涼 ，新界日夜溫差較大 ，以周日聖誕節氣溫介乎14至19度，相對濕度則有百分之45至70 。

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根據天文台資料，由2013年起，平安夜最低氣溫介乎15.8至21.1度不等，而聖誕節當日則介乎15.3至19度不等，沒有低至14度，故今年或是近9年最清涼的平安夜及聖誕節。

不過天文台預料受季候風補充及廣闊雲帶影響 ，下周中至後期廣東雲量增多，氣溫介乎13至17度，除夕(31日)氣溫料低至13度。

跨年一刻的元旦0時0分，天文台分區預報料顯示，市區氣溫普遍有16度，新界如大埔等則有14度；元旦早上7時，新界如石崗等只有12度，如會上山看元旦晨曦的市民就要注意保暖。

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